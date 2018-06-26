Экономика

10:36 26.06.2018

Французская компания Bouygues заинтересовалась строительством концессионных дорог в Украине

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Французская компания Bouygues заинтересовалась строительством концессионных дорог в Украине

Французская строительная компания Bouygues Travaux Publics SAS заинтересовалась строительством концессионных дорог в Украине, подписав меморандум о разработке предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) концессионного строительства и эксплуатации двух дорог возле Киева.

Согласно сообщению пресс-службы Офиса Национального инвестиционного совета Украины, Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало меморандум с компанией 25 июня.

"Надеюсь, что меморандум заложит основу для успешных кейсов концессий в Украине. Для международных инвесторов приход в Украину французской компании Bouygues, которая присутствует в 90 странах мира - это позитивный знак. Мы ожидаем, что новый закон о концессиях, который парламент должен принять этим летом, привлечет в украинскую транспортную инфраструктуру больше компаний с мировым именем", - цитируется в сообщении проектный менеджер Офиса Национального инвестиционного совета и советник министра инфраструктуры Надежда Казначеева.

Меморандум предусматривает разработку предварительного ТЭО участков дорог Киев – Белая Церковь и большой кольцевой дороги вокруг Киева. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацинвестсовета, протяженность первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг Киева составит 51 км, протяженность дороги Киев – Белая Церковь – около 50 км. Стоимость строительства – около $300 млн.

По информации пресс-службы, группа компаний Bouygues работает в 90 странах мира и имеет капитализацию более EUR15 млрд.

По данным на сайте компании, Bouygues в 2007-2017 гг. участвовала в строительстве нового саркофага на Чернобыльской АЭС.

Теги: #укравтодор #строительство #концессия #компания #франция #дороги
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