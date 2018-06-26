Экономика

10:15 26.06.2018

ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине

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ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине

 Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) обсудил с министром энергетики США Риком Перри (Rick Perry) поддержку энергетических реформ в Украине.

"Наши общие цели: усилить энергетическую безопасность в Европе, с конкурентоспособным LNG, играющим важную роль, и поддержать энергетические реформы в Украине", – написал М.Шефчович в своем twitter в ночь на вторник по итогам встречи с Р.Перри в Вашингтоне.

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Он не уточнил других подробностей, однако отметил, что с нетерпением ожидает продолжения переговоров на следующем Совете ЕС-США по энергетике, который, как надеется вице-президент, пройдет в июле.

Выступая в ходе визита в США на конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, где, в том числе, обсуждался проект Nord Stream 2, М.Шефчович отметил, что партнерство – это "modus operandi" ЕС-США в вопросах энергетической безопасности, которое хорошо работает, подтверждением чему являются такие проекты как Southern Gas Corridor, CESEC, LNG.

"Важно, чтобы партнеры и союзники всегда разговаривали друг с другом, прежде чем принимать эффективные решения", – подчеркнул М.Шефчович.

Теги: #сша #украина #энергореформа #ес
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