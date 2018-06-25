Киев стал членом Всемирной ассоциации автомагистралей – КГГА

Киев получил членство во Всемирной ассоциации автомобильных магистралей., сертификат о чем мэру украинской столицы Виталию Кличко передал заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль, сообщает в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня у нас приятная новость. Киев получил от Всемирной ассоциации автомобильных магистралей сертификат об официальном вступлении нашего города как субъекта в Ассоциацию. Киев стал еще на шаг ближе к глобальной информации о дорожной инфраструктуре - безопасной, современной и комфортной. К тому же, Киев - первая столица в Европе, которая стала отдельным субъектом Ассоциации, в основном, в организации представлены страны на уровне правительств. И мы будем использовать все преимущества платформы, которой является Всемирная ассоциация автомобильных магистралей, для того, чтобы и дальше развивать дорожную инфраструктуру Киева", - цитирует пресс-служба В.Кличко.

Мэр столицы отметил, что ремонт дорог является одним из основных направлений усилий городской власти. Он напомнил, что только за последние четыре года в Киеве было капитально отремонтировано более 667 километров дорог и проездов, а это почти 40% от общей протяженности дорог в столице.

"За два последних года отремонтировано более 500 километров дорог. И наша задача в ближайшие годы - кардинально изменить ситуацию с дорогами в столице", - подчеркнул он и добавил, что в планах столичных властей на этот год отремонтировать не менее 300 километров дорог.

С представителями Всемирной ассоциации автомобильных магистралей столичная власть обсудила ряд важных вопросов. В частности, вопрос безопасности дорог и создание комфортной транспортной инфраструктуры. "Мы договорились, что у нас будет лист вопросов и задач на следующий год, и Всемирная ассоциация будет нам помогать", - отметил В.Кличко.

В свою очередь, во Всемирной ассоциации автомобильных магистралей отметили, что рады приветствовать украинскую столицу среди членов организации. Заместитель генсекретаря Ассоциации также отметил, что Украина продемонстрировала свою заинтересованность в сотрудничестве с организацией, однако на сотрудничество с Киевом во Всемирной ассоциации автомобильных магистралей возлагают особые надежды.

"Украина действительно демонстрирует свою заинтересованность, и уже стала активным членом технического комитета Ассоциации. Была восстановлена заинтересованность со стороны министра инфраструктуры, от города. Мы считаем, что очень важно, чтобы крупные города были членами Ассоциации. Поэтому мы рады, что Киев присоединился к организации", - отметил Р.Себиль.

Также стороны договорились, что уже в конце октября текущего года в Киеве состоится международный семинар Всемирной ассоциации автомобильных магистралей.

Всемирная ассоциация автомобильных магистралей - это международная некоммерческая ассоциация, осуществляющая свою деятельность в сфере автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры. Решение об учреждении Ассоциации было принято на I-м Международном дорожном конгрессе в Париже в 1908 году.

Основными задачами Ассоциации является содействие интеграции сетей автомобильных магистралей стран в мировую сеть, ее развитие, обмен опытом и внедрение новейших технологий строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в странах-членах организации.

На сегодня в составе Ассоциации являются представители из 142 стран мира, в том числе 121 правительство, в том числе правительства Австрии, Бельгии, Канады, Китая, Японии, Франции, Германии, США. Украина присоединилась к организации в 1995 году. Теперь отдельным субъектом Ассоциации стал и Киев.