Австрийский Strabag может выйти на украинский рынок

Австрийская компания Strabag, один из крупнейших строительных концернов в Европе, может в ближайшее время объявить о выходе на украинский рынок, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На прошедшей на днях встрече с Европейской бизнес ассоциацией министр уточнил, что недавно провел с руководством Strabag соответствующие переговоры.

По его словам, пакет акций компании, связанный с попавшим под американские и украинские санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской, заморожен, поэтому не может служить препятствием для работы Strabag в Украине.

В.Омелян подчеркнул, что создание Дорожного фонда гарантирует растущее финансирование дорожно-строительных работ и привлекает к Украине крупные строительные компании.

В то же время министр отметил существующую проблему при отборе подрядчика, когда единственного критерия - "только цена" – недостаточно для отбора компании, которая могла бы обеспечить высокое качество работ.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что выступает с инициативой привлечения кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для реконструкции дорог областного значения. Он пояснил, что в Дорожном фонде для областей выделена квота в 35%, что позволяет привлечь и обслужить подобные кредиты.

В качестве примера он привел Закарпатскую область, которая получит из Дорожного фонда свыше 200 млн грн в год, тогда как все ее потребности на реконструкцию областных дорог оцениваются в 2 млрд грн.

"За два года мы могли бы отстроить все областные дороги", – считает В.Омелян.

Согласно годовому отчету Strabag, в 2017 году компания увеличила выручку на 8,9% – до EUR13,51 млрд, ее чистая прибыль выросла на 3,7% – до EUR292,4 млн.

Холдингу О.Дерипаски "Базовый элемент" через компанию Rasperia Trading Ltd. на 1 января 2018 года принадлежало 25,9% акций компании Strabag.