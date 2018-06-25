Экономика

18:08 25.06.2018

Американская SigmaBleyzer готова инвестировать в добычу углеводородов в Украине $100 млн - Госгеонедр

1 мин читать
Американская SigmaBleyzer готова инвестировать в добычу углеводородов в Украине $100 млн - Госгеонедр

 Американская инвестиционная компания SigmaBleyzer готова вложить в добычу углеводородов в Украине $100 млн в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), сообщает Государственная служба геологии недр Украины (Госгеонедр) со ссылкой на президента SigmaBleyzer Майкла Блейзера.

"Мы долго изучали потенциал украинских недр, особенно в сфере добычи на нефтегазоносных участках. Стратегия нашей компании – освоение площадок, на которых никогда не было промышленной добычи ... Нас интересуют площади свыше 500 кв.км. на условиях СРП. На первом этапе мы готовы вложить $100 млн", - цитирует его пресс-служба ведомства по итогам встречи М.Блейзера и руководителей компаний Aspect Holding, Energy Transfer с и.о. главы Госгеонедр Олегом Кирилюком.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

По словам О.Кирилюка, в ближайшее время правительство намерено объявить конкурс на заключение СРП.

Как сообщалось, инвестиционная компания SigmaBleyzer изучает возможность создания в Украине инвестиционного фонда, который будет ориентирован на энергетическую отрасль, и в частности, на газодобычу.

Под управлением SigmaBleyzer находятся фонды семейства UGF (UGF I, II и III), первый из которых был создан в 1996 году, и Sigma Bleyzer Southeast European Fund IV (SBF IV) объемом EUR250 млн, закрытый в феврале 2007 года. В 2012 году объем активов под управлением оценивался в $1 млрд.

Теги: #инвестиции #sigmableyzer #госгеонедр #углеводороды
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госгеонедр оценивает ресурсы газа на планируемых к продаже лицензиях в 1 трлн куб.м

Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей во Франции

SPAC "Trident Acquisitions Corp" привлекла на NASDAQ более $201 млн под поглощение энергоактивов в Украине

Украина является важным направлением инвестиций для ЕБРР - первый вице-президент банка

Власти Китая и China Construction Bank создали фонд объемом $47 млрд для инвестиций в новые отрасли

Госгеонедр выставило на аукцион 25 октября две газоносные площади во Львовской области

Toyota инвестирует $1 млрд в сервис заказа такси Grab

SKF в 2018г планирует инвестировать в развитие завода в Луцке около 270 млн грн

Госгеонедр анонсирует аукционы по 40 углеводородным участкам

"Запорожсталь" инвестирует 34 млн грн в улучшение условий труда и быта в 2018г, в том числе 4 млн грн - на установку кондиционеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев стал членом Всемирной ассоциации автомагистралей – КГГА

Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель

НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке

Австрийский Strabag может выйти на украинский рынок

GE продала Advent подразделение газовых турбин за $3,25 млрд

Запасы угля на складах ТЭС Украины меньше прошлогодних в 1,7 раза

Белорусский Паритетбанк снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Совокупный убыток ФГВФЛ в 2017г уменьшился в 2,8 раза

НБРГА начало расследование авиаинцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании "ЯнЭйр"

Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА