Американская SigmaBleyzer готова инвестировать в добычу углеводородов в Украине $100 млн - Госгеонедр

Американская инвестиционная компания SigmaBleyzer готова вложить в добычу углеводородов в Украине $100 млн в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), сообщает Государственная служба геологии недр Украины (Госгеонедр) со ссылкой на президента SigmaBleyzer Майкла Блейзера.

"Мы долго изучали потенциал украинских недр, особенно в сфере добычи на нефтегазоносных участках. Стратегия нашей компании – освоение площадок, на которых никогда не было промышленной добычи ... Нас интересуют площади свыше 500 кв.км. на условиях СРП. На первом этапе мы готовы вложить $100 млн", - цитирует его пресс-служба ведомства по итогам встречи М.Блейзера и руководителей компаний Aspect Holding, Energy Transfer с и.о. главы Госгеонедр Олегом Кирилюком.

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По словам О.Кирилюка, в ближайшее время правительство намерено объявить конкурс на заключение СРП.

Как сообщалось, инвестиционная компания SigmaBleyzer изучает возможность создания в Украине инвестиционного фонда, который будет ориентирован на энергетическую отрасль, и в частности, на газодобычу.

Под управлением SigmaBleyzer находятся фонды семейства UGF (UGF I, II и III), первый из которых был создан в 1996 году, и Sigma Bleyzer Southeast European Fund IV (SBF IV) объемом EUR250 млн, закрытый в феврале 2007 года. В 2012 году объем активов под управлением оценивался в $1 млрд.