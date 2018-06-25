Запасы угля на складах ТЭС Украины меньше прошлогодних в 1,7 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 25 июня 2018 года составляют 1 млн 489,2 тыс. тонн, что на 40,8% меньше, чем на 26 июня 2017 года (2 млн 516,3 тыс. тонн), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 399,1 тыс. тонн, что на 41,5% меньше прошлогодних (682,7 тыс. тонн), газовой группы – 1 млн 90,2 тыс. тонн, что на 40,5% меньше запасов на 26 июня-2017 (1 млн 833,5 тыс. тонн).

В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 422,7 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше прошлогодних (166 тыс. тонн).

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

ТЭС и ТЭЦ в январе-апреле 2018 года увеличили потребление угля на 19,9% (1 млн 556,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9.373 млн тонн.