Экономика

17:01 25.06.2018

Белорусский Паритетбанк снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

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Белорусский Паритетбанк снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

ОАО "Паритетбанк" второй раз подало в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения АО "Сбербанк" (Украина), говорится в сообщении белорусского банка.

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития ОАО "Паритетбанк", - сказал председатель правления Паритетбанка Сергей Белов.

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Теги: #банк #сбербанк #продажа #паритетбанк #беларусь
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