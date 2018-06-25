Экономика

16:43 25.06.2018

Совокупный убыток ФГВФЛ в 2017г уменьшился в 2,8 раза

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Совокупный убыток ФГВФЛ в 2017г уменьшился в 2,8 раза

Совокупный убыток Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2017 году уменьшился в 2,8 раза и составил 2,727 млрд грн.

Согласно отчету о финансовом положении ФГВФЛ, в прошлом году его доход от основной деятельности снизился на 37,3% - до 7,545 млрд грн, взносы банков-участников - на 2,9%, до 3,324 млрд грн.

Активы в 2017 году уменьшились на 7,2% - до 24,67 млрд грн.

Задолженность неплатежеспособных банков по кредиторским требованиям ФГВФЛ за год сократилась на 10,7% и составила 9,066 млрд грн, обязательства выросли на 0,8% - до 102,214 млрд грн.

Как сообщил на днях директор-распорядитель ФГВФЛ Константина Ворушилин, для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд занял у государства деньги на рыночных условиях.

"Но самая большая проблема в том, что система гарантирования не была готова, у Фонда не было денег, достаточных для выплаты вкладчикам всех неплатежеспособных банков. Фонд должен был их занимать. Занимать у государства под огромные процентные ставки – 12-15% годовых. И когда сюда "сливались" неплатежеспособные банки, Гонтарева (Валерия Гонтарева – экс-глава Национального банка Украины - ИФ) кричала, что финансирование должно быть только на рыночных условиях. Спорный вопрос, ведь в мире такого вообще нигде нет, потому что это проблема не Фонда, это проблема государства. Цена финансирования выплат – нагрузка на всю оставшуюся живую банковскую систему. К примеру, мы у Минфина взяли 60 млрд грн, а вернуть должны более 140 млрд. Это ляжет на всю банковскую систему, на тех же заемщиков, на всю экономику страны. Это заведомо была бомба, которую заложили МВФ, Яресько (Наталья Яресько экс-министр финансов Украины - ИФ) и Гонтарева", - сказал К.Ворушилин в интервью "112.ua".

Теги: #фгвфл #убыток #ворушилин
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