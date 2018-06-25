Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская в рамках рабочего визита в Лондон обсудит вопросы расширения украинского экспорта в Великобританию.

"В Лондоне запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел и Министерства международной торговли Великобритании в отношении перспектив и модельностей расширения доступа украинских товаров и услуг на британский рынок", – написала она на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

Н.Микольская напомнила, экспорт товаров в Великобританию по итогам января-апреля этого года составил $186,7 млн, что на $25,7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В экспорте Украины в Великобританию появилось 204 новых товарных позиции, это дополнительные $9,4 млн экспорта товаров", – отметила торговый представитель Украины.