Экономика

16:08 25.06.2018

Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

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Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

 Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская в рамках рабочего визита в Лондон обсудит вопросы расширения украинского экспорта в Великобританию.

"В Лондоне запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел и Министерства международной торговли Великобритании в отношении перспектив и модельностей расширения доступа украинских товаров и услуг на британский рынок", – написала она на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

Н.Микольская напомнила, экспорт товаров в Великобританию по итогам января-апреля этого года составил $186,7 млн, что на $25,7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В экспорте Украины в Великобританию появилось 204 новых товарных позиции, это дополнительные $9,4 млн экспорта товаров", – отметила торговый представитель Украины.

Теги: #великобритания #экспорт #микольская #мэрт
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