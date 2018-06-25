"Укрэнерго" за 5 мес. снизило передачу электроэнергии на 4,8%

НЭК "Укрэнерго" в январе-мае 2018 года сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 4,8% (2 млрд 336,319 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 46 млрд 169,125 млн кВт-ч.

Согласно сообщению на сайте компании, стоимость услуг по передаче электроэнергии за пять месяцев упала на 38,7% (1 млрд 331,148 млн грн) – до 2 млрд 107,961 млн грн.

"Укрэнерго" в январе-мае-2018 увеличило капитальные инвестиции на 34,5% (375,775 млн грн) – до 1 млрд 465,185 млн грн.

Общие расходы НЭК увеличились на 17,3% (183,671 млн грн) – до 1 млрд 246,539 млн грн, в том числе расходы на ремонт – на 25,7% (13,044 млн грн), до 63,728 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2017 году увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 2,4% (2 млрд 615,573 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 113 млрд 837,257 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" в 2017 году снизило чистую прибыль на 42% по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 748,031 млн грн. Чистый доход предприятия за прошлый год увеличился на 15,2% – до 8 млрд 263,856 млн грн, валовая прибыль – на 17%, до 5 млрд 837,829 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.