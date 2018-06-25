"Нова Пошта" решила прекратить работу с почтоматами "ПриватБанка" и расширить собственную сеть почтоматов

Компания "Нова Пошта", лидер в сегменте экспресс-доставки в Украине, решила прекратить сотрудничество с ООО "Виена-Автолизинг", провайдером почтоматов в отделениях "ПриватБанка", и сконцентрироваться на развитии собственной сети, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Собственную сеть почтоматов "Нова Пошта" развивала параллельно с использованием почтоматов сети "ПриватБанка".

В компании подчеркнули, что локации, где размещены почтоматы "Новой Пошты", должны работать минимум до 21:00, а также должны быть расположены в максимально удобных для клиентов местах.

"Доступ к почтоматам "ПриватБанка" ограничен из-за режима работы отделений банка (преимущественно до 18:00 и с обеденным перерывом). Компания приняла решение прекратить сотрудничество с ООО "Виена-Автолизинг" - провайдером почтоматов в отделениях "Приватбанка", и сконцентрироваться на развитии собственной сети", - отмечается в сообщении.

Сеть почтоматов в рамках зон самообслуживания "Нова Пошта" сегодня насчитывает 46 единиц (преимущественно в отделениях собственной сети).

Учитывая большой спрос и популярность этого способа доставки среди клиентов, компания планирует активно развивать свою сеть почтоматов в 2018-2019 гг.

"Нова Пошта" планирует ввести в работу более 1000 зон самообслуживания, как в собственной сети, так и на внешних локациях.

Первым шагом в расширении сети стало развитие мини-отделений и зон самообслуживания на основе почтоматов в супермаркетах сети "Ашан".

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.