Экономика

15:10 25.06.2018

Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин

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Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин

 Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в мае 2018 года сократился на 1%, или на $0,79 млрд, - до $76,26 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

Согласно его данным, в национальной валюте госдолг уменьшился на 1,4%, или на 27,97 млрд грн, – до 1,993 трлн грн.

По данным Минфина, сокращение долга обусловлено как погашением части обязательств, так и укреплением курса нацвалюты в отчетном периоде.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,1%, или на $0,05 млрд, в гривне, благодаря ее укреплению он снизился существеннее – на 6,9%, или на 148,67 млрд грн.

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Теги: #госдолг #минфин
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