Экономика

15:00 25.06.2018

ЧАЭС объявила тендер по отбору подрядчика для демонтажа нестабильных конструкций "Укрытия" за 4,3 млрд грн

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ЧАЭС объявила тендер по отбору подрядчика для демонтажа нестабильных конструкций "Укрытия" за 4,3 млрд грн

 Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" (ЧАЭС) объявило тендер по выбору подрядчика для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции).

Соответствующее объявление обнародовано в системе ProZorro.

Ожидаемая стоимость закупки – 4 млрд 290,583 млн грн (с НДС), размер обеспечения тендерных предложений – 2 млн грн.

Заявки на участие в тендере принимаются до 23 июля, аукцион состоится 28 августа. Планируется, что работы в рамках проекта будут выполнены до конца 2027 года.

Как сообщалось, ранее над старым объектом "Укрытие" был надвинут новый безопасный конфаймент (НБК). Введение НБК в эксплуатацию запланировано на декабрь 2018 года.

Теги: #демонтаж #чаэс #укрытие #тендер
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