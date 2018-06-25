Экономика

14:50 25.06.2018

"Нафтогаз" увеличил предложение по закупке газа у частных добытчиков до 7,6 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

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"Нафтогаз" увеличил предложение по закупке газа у частных добытчиков до 7,6 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает частным добывающим компаниям закупить у них газ по цене 7 тыс. 629 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС), сообщила пресс-служба компании.

"В июне "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 6 тыс. 900 грн за тыс. куб. м (без НДС). Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не заинтересовала предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - указано в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что действующее постановление Кабмина №187 обязывает компанию реализовывать газ для нужд населения по цене 4 тыс. 942 грн за 1 тыс. куб.м. (без НДС).

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #закупка #цена
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