Количество нарушений таможенных правил за 5 мес.-2018 возросло на 70% - ГФС

Количество составленных протоколов за нарушение таможенных правил увеличилось в январе-мае этого года на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как всего за пять месяцев 2018 года было зафиксировано 18,6 тыс. нарушений на общую сумму 752 млн грн.

Такая статистика приведена на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"В 2,2 тыс. дел временно изъято предметы правонарушений на сумму 266 млн грн. Больше всего изъято промышленных товаров – на 123,4 млн грн. Сумма изъятых продовольственных товаров составила 62,6 млн грн, валюты – 39,8 млн грн", – сообщило ведомство в понедельник.

В то же время ГФС отмечает рост количества рассмотренных дел о нарушении таможенных правил в 2,2 раза, чем за пять месяцев 2017 года – до 14 тыс. дел. По ним начислено штрафов на 9,2 млрд грн, из которых в государственный бюджет поступило в 2,7 раза больше суммы за пять месяцев прошлого года – 43 млн грн.

На рассмотрение в суд таможни передали 2,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на 555 млн грн. По результатам их рассмотрения суд принял решения о наложении штрафов и конфискации на 177 млн грн, отметила ГФС.

Еще 260 дел о нарушении таможенных правил возбуждено по результатам международного взаимодействия – на 262,3 млн грн.

"Помимо этого, в ходе международного сотрудничества установлено неуплату более 11,4 млн грн обязательных таможенных платежей", – указала ГФС.