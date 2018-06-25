Украинские банки в мае получили чистую прибыль в размере 2,088 млрд грн

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в мае 2018 года составила 2,088 млрд грн, тогда как в мае-2017 их убыток составлял 2,567 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), чистая прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 12,812 млрд грн, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,851 млрд грн).

Доходы банков в январе-мае составили 78,275 млрд грн, как расходы - 65,463 млрд грн.

Как сообщалось, платежеспособные банки в первом квартале 2018 года возобновили прибыльную деятельность: их совокупный финансовый результат составил 8,7 млрд грн, в 2,7 раза превысив показатель первого квартала 2017 года