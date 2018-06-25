Экономика

12:28 25.06.2018

Правительство намерено в июле-августе предпринять шаги для запуска систематических аукционов на недропользование – Гройсман

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Правительство намерено в июле-августе предпринять шаги для запуска систематических аукционов на недропользование – Гройсман

 Кабинет мнистров Украины намерен в июле-августе 2018 года предпринять шаги для дальнейшего систематического проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование, заявил премьер-министр Владимир Гройсман с парламентской трибуны в пятницу.

"Системное внедрение аукционов на привлечение инвестиций в добычу - я думаю, есть все основания считать, что в июле, максимум августе, мы сможем это урегулировать на уровне постановлений Кабмина. Вчера по этому поводу я проводил совещание, поставлены конкретные задания с конкретными исполнителями и сроками. Во исполнение этого протокола будут подготовлены решения правительства, которые должны быть рассмотрены и одобрены", - сказал он.

Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении аукциона 25 октября, на который будут выставлены специальные разрешения на Липовецкую и Черницкую газоконденсатные площади (обе – Львовская обл.).

Теги: #гройсман #аукционы #недропользование
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