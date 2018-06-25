Кабмин объявил конкурс по отбору членов набсовета "Укрпошты"

Кабинет министров Украины 25 июня начал принимать заявления кандидатов на участие в конкурсном отборе на должность независимого члена наблюдательного совета ПАО "Укрпошта", отмечается в сообщении на сайте Кабмина.

Результаты отбора будут обнародованы до 12 сентября 2018 года.

"Создание набсовета национального почтового оператора предусматривает подбор пяти независимых профессиональных кандидатов с международным опытом работы в логистике, e-commerce и финансах. Также в состав органа управления обществом войдут два представителя правительства", - отмечается в сообщении.

Согласно конкурсным требованиям, кандидаты обязаны иметь высшее образование, в том числе (но, не ограничиваясь) в следующих областях: "финансы", "математические науки", "инженерные науки", "бухгалтерский учет и аудит", "управление", "администрирования бизнеса", "право"; стаж работы не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе; свободно владеть по крайней мере одним из двух языков: украинский или английский, а также взять на себя обязательства уделить выполнению обязанностей члена набсовета не менее 30 рабочих дней в году.

Кроме того, преимуществом будет опыт работы в набсоветах (советах директоров) или на высших руководящих должностях в крупных компаниях, опыт работы в международных компаниях и на международных рынках; опыт привлечения инвесторов, финансовых учреждений, реструктуризации международных финансовых обязательств для реализации инвестиционных программ и программ развития предприятий, а также опыт управления трансформационными процессами и сложными проектами организационных изменений.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

ПАО "Укрпошта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,57% до 5,5 млрд грн.