Страны ОПЕК и не-ОПЕК приняли решение о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение сделки

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о росте добычи нефти до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти, сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

"Договорились о том же, о чем было объявлено вчера", - сказал он.

Днем ранее ОПЕК приняла решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки с выходом на 100%-ное исполнение сделки ОПЕК+.

"В соглашении ОПЕК и не-ОПЕК не оговорено, кто и сколько должен добывать. Министерский комитет будет информировать об общем уровне добычи - он должен быть на уровне 100%-ного исполнения", - сказал К.Перес.