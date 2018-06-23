Количество поданных в Раду альтернативных законопроектов по изменению системы поддержки ВИЭ возросло до шести

Количество поданных в Верховную Раду альтернативных законопроектов по изменению системы поддержки развития электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) возросло до шести.

Помимо поданных ранее документов №8449-1 и 8449-2, в течение 21-22 июня в парламенте были зарегистрированы законопроекты №8449-3, 8449-4, 8449-5, 8449-6.

В частности, документ №8449-3 подал депутат из группы "Видродження" Валерий Писаренко, законопроект №8449-4 – подписали внефракционный Владимир Парасюк, Семен Семенченко ("Самопомич"), Оксана Корчинская (Радикальная партия О.Ляшко), Игорь Луценко ("Батькивщына"), Ирина Суслова и Наталия Новак (обе - БПП), Игорь Гузь ("Народный фронт").

Законопроект №8449-5 подан депутатами Викторией Войцицкой и Еленой Сотник (обе - "Самопомич"), Алексеем Мушаком (БПП), Олегом Медуницой ("Народный фронт") и внефракционным Тарасом Батенко.

Документ №8449-6 подан депутатом Юрием Чижмарем (Радикальная партия О.Ляшко).

Как сообщалось, 7 июня депутаты комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Домбровский, Лев Пидлесецкий и еще 15 парламентариев из разных фракций зарегистрировали законопроект №8449 о внедрении системы аукционов при стимулировании развития ВИЭ.

Позже в парламент поступил альтернативный законопроект №8449-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию конкурентного производства электроэнергии из альтернативных источников" авторства Максима Ефимова (БПП, совладелец ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи"), Андрея Вадатурского (БПП), Леонида Козаченко (БПП), Михаила Хмиля ("Народный фронт"), Виктора Галасюка (Радикальная партия О.Ляшко), Александра Нечаева ("Оппозиционный блок") и Александра Дубинина (внефракционный).

В свою очередь законопроект №8449-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по созданию конкурентных условий предоставления поддержки объектам ВИЭ" подали 24 депутата, среди которых Игорь Кононенко (БПП), Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), Юрий Чижмарь (Радикальная партия О.Ляшко), Игорь Бриченко ("Народный фронт"), Владимир Бандуров ("Воля народа"), Валерий Дубиль ("Батькивщына"), Антон Яценко ("Видродження").

Ряд депутатов одновременно являются соавторами сразу нескольких альтернативных законопроектов.