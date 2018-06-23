Экономика

12:23 23.06.2018

Швейцария через IFC выделит $1,8 млн на поддержку реформ энергоэффективности в Украине

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Швейцария через IFC выделит $1,8 млн на поддержку реформ энергоэффективности в Украине

Международная финансовая корпорация (IFC, подразделение группы Всемирного банка) и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (The Swiss State Secretariat for Economic Affairs, SECO) подписали соглашение о содействии энергоэффективности в жилом секторе Украины.

Как сообщается на сайте IFC, Швейцария предоставит консультационным сервисам IFC (IFC Advisory Services) до $1,8 млн на поддержку реформ законодательства в Украине в сфере энергоэффективности.

Речь, в частности, идет о поддержке мероприятий энергоэффективности через привлечение объединений собственников многоквартирных домов и компаний, которые управляют домами от имени собственников.

Согласно сообщению на сайте, это третий и финальный этап стартовавшего в 2010 году проекта консультаций IFC по энергоэффективности в жилых домах в Украине.

Теги: #швейцария #энергоэффективность #финпомощь
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