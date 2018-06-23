"Днипроазот" обязан обеспечить поставки хлора для водоканалов, невзирая на цену газа – Зубко

АО "Днипроазот" обязано выполнять контрактные обязательства по поставке хлора для водоканалов, независимо от цены газа, считает вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

"Вопрос стоимости газа не является форс-мажором для прекращения поставок и выполнения хозяйствующим субъектам контракта на поставку хлора. Отказ от поставки хлора по контрактам воспринимается как шантаж водоснабжающих предприятий и влияние на критическую инфраструктуру", - написал он на своей Facebook-странице.

Г.Зубко отметил, что особенно кричащим является отказ от поставок в условиях, когда "Днипроазот" за последний год повысил цену хлора для водоканалов на 300%.

"Невыполнение прямых договорных обязательств ведет к административной ответственности, а когда это влияет на критическую инфраструктуру обеспечения жизнедеятельности – криминальной", - добавил вице-премьер.

По словам Г.Зубко правительство обратится к Антимонопольному комитету Украины с просьбой изучить ситуацию вокруг "Днипроазота", а также поручит ряду ведомств проработать вопрос закупок хлора от других поставщиков.

Вице-премьер добавил, что водоканалы постепенно переходят с использования хлора на гипохлорит натрия, но этот процесс требует времени.

Как сообщалось, ранее руководитель "Днипроазота" заявил, что предприятие не сможет возобновить работу после завершения ремонта из-за высоких цен на газ.

С апреля ПАО "Укрнафта" прекратило переработку газа на мощностях "Днипроазота", перешло к его реализации через биржу и по двухсторонним контрактам. До того "Укрнафта" арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала тому же "Днипроазоту".