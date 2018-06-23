Экономика

12:14 23.06.2018

"Днипроазот" обязан обеспечить поставки хлора для водоканалов, невзирая на цену газа – Зубко

2 мин читать
"Днипроазот" обязан обеспечить поставки хлора для водоканалов, невзирая на цену газа – Зубко

 АО "Днипроазот" обязано выполнять контрактные обязательства по поставке хлора для водоканалов, независимо от цены газа, считает вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

"Вопрос стоимости газа не является форс-мажором для прекращения поставок и выполнения хозяйствующим субъектам контракта на поставку хлора. Отказ от поставки хлора по контрактам воспринимается как шантаж водоснабжающих предприятий и влияние на критическую инфраструктуру", - написал он на своей Facebook-странице.

Г.Зубко отметил, что особенно кричащим является отказ от поставок в условиях, когда "Днипроазот" за последний год повысил цену хлора для водоканалов на 300%.

"Невыполнение прямых договорных обязательств ведет к административной ответственности, а когда это влияет на критическую инфраструктуру обеспечения жизнедеятельности – криминальной", - добавил вице-премьер.

По словам Г.Зубко правительство обратится к Антимонопольному комитету Украины с просьбой изучить ситуацию вокруг "Днипроазота", а также поручит ряду ведомств проработать вопрос закупок хлора от других поставщиков.

Вице-премьер добавил, что водоканалы постепенно переходят с использования хлора на гипохлорит натрия, но этот процесс требует времени.

Как сообщалось, ранее руководитель "Днипроазота" заявил, что предприятие не сможет возобновить работу после завершения ремонта из-за высоких цен на газ.

С апреля ПАО "Укрнафта" прекратило переработку газа на мощностях "Днипроазота", перешло к его реализации через биржу и по двухсторонним контрактам. До того "Укрнафта" арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала тому же "Днипроазоту".

Теги: #газ #зубко #днипроазот #обязательства #хлор
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ просит НКРЭКУ разъяснить правомерность требований "Укртрансгаза" о подаче персональных данных потребителей-физлиц

"Укрнафта" продала 47% газа майской добычи через аукционы УЭБ и по двухсторонним договорам

АМКУ предлагает Кабмину решить проблему с оборудованием бюджетных учреждений счетчиками газа с дистанционной передачей данных

Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора – Шефчович

Розенко: В Украине сейчас разумный баланс цены на газ и системы субсидий

Украина имеет потенциал для экспорта собственного газа - Фукс

Еврокомиссия начала расследование ограничений поставок катарского СПГ

Рада отклонила предложение об обязательной подаче облгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза"

Украина за 4 мес. импортировала 2,16 млрд куб. м газа на $613 млн - Госстат

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

ПОСЛЕДНЕЕ

"Урядовый курьер" опубликовал новые правила рынка электроэнергии

"Урядовый курьер" опубликовал уточнение НКРЭКУ о расчете ОСМД за электроэнергию по диффтарифам

НБУ і Crane Currency домовилися про співпрацю у сфері виготовлення грошових знаків

Швейцария через IFC выделит $1,8 млн на поддержку реформ энергоэффективности в Украине

Украина влила в госбанки $15,5 млрд и может увеличить расходы без повышения качества их управления

НБУ и Crane Currency договорились о сотрудничестве в сфере изготовления денежных знаков

Нефть выросла в пятницу на решении ОПЕК, Brent подорожала до $75,55 за баррель

Dragon Capital может приобрести ТЦ Sky Park в Виннице

ИМК может выплатить $13 млн промежуточных дивидендов за I пол. 2018г

МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА