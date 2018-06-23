Экономика

10:37 23.06.2018

МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях

2 мин читать
МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает первые результаты работы обновленного порядка назначения руководителей крупнейших госкомпаний, рассчитывая на формирование сильных наблюдательных органов.

"Первый опыт обновленного номинационного процесса позитивный: наблюдательный совет "Укрзализныци" сбалансирован и состоит из квалифицированных специалистов", – прокомментировал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман агентству "Интерфакс-Украина" назначение правительством нового набсовета "Укрзализныци" по рекомендации номинационного комитета.

Он отметил, что квалификация всех рассмотренных номинационным комитетом кандидатов была высокой.

"Это дает основания рассчитывать на формирование сильных набсоветов и в других госкомпаниях, и, соответственно, ожидать усиления в них корпоративного управления", - подчеркнул Й.Люнгман.

Он напомнил, что в рамках обновленной процедуры в состав номинационного комитета, помимо делегированных правительством представителей, вошли без права голоса представители ключевых международных финансовых организаций (МФО).

"Обновленный порядок хорошо структурирован и включает исчерпывающий набор требования для отбора наиболее подходящих кандидатов", – отметил представитель МВФ

Он указал, что поддержку в процессе оказывает секретариат и независимое профессиональное рекрутинговое агентство.

Как сообщалось, правительство постановлением №190 от 21 марта 2018 года утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из них четыре – представители государства, а еще четыре – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин.

От представителей государства в номинационный комитет вошли: министр Кабмина Александра Саенко, и.о. министра финансов Оксана Маркарова и первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов (четвертый член от государства может меняться в зависимости от отраслевой принадлежности компании, руководители которой отбираются – ИФ). Независимыми членами комитета являются: представитель IFC Джейсон Бретт Пеллмар, представитель ЕБРР Франсис Малиж, от МВФ Й.Люнгман и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

Комитет принимает решение большинством, минимум, в три голоса. Согласно новой процедуре, кандидатуры в состав комитета подбирает специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее.

Кабмин 20 июня по предложению номинационного комитета сформировал набсовет "Укрзализныци" с большинством независимых членов. Ими стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд (Anders Aslund), экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (Sevki Acuner), член набсоветов Литовской и Казахстанской железных дорог, долго работавший в Deutsche Bahn, Кристиан Кун (Christian Kuhn) и Андреас Матье (Andreas Matje), до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

От государства в набсовет вошли директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, его заместитель Иван Юрик, ранее возглавлявший представительство Blackstone в Украине, и руководитель службы вице-премьера Владимира Кистиона Константин Марьевич.

Теги: #набсовет #госкомпании #кадры #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин утвердил 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци"

НБУ попросит банки ускорить назначение независимых директоров набсоветов

Глава НБУ представил кандидатуры Рожковой на пост первого заместителя и Холода в состав правления

Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. рабочих мест, сэкономит 400 млн фунтов в год

Аргентина продаст $7,5 млрд из кредита МВФ на валютном рынке для поддержания бюджетных расходов

Миссия МВФ прибудет в Киев после пересмотра тарифов на газ и сбалансирования госбюджета

Смолий: Пятый транш МВФ ожидаем осенью

МВФ проанализирует закон об Антикоррупционном суде на предмет соответствия договоренностям

Минфин должен сохранить ключевую роль в фискальной политике

Назначена и.о. министра финансов

ПОСЛЕДНЕЕ

ИМК может выплатить $13 млн промежуточных дивидендов за I пол. 2018г

Сотрудничество IFC с Укргазбанком идет по плану – глава представительства IFC

В Николаевской области пожар уничтожил около 4,5 га пшеницы – ГСЧС

ВТБ Банк повысил адекватность капитала вдвое к нормативу - НБУ

Рост промпроизводства в Украине в мае замедлился до 2,5% – Госстат

Нефть дорожает после заседания ОПЕК, цена Brent поднялась до $74,22 за баррель

Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт машин из ЕС по ставке 20%

АМКУ просит НКРЭКУ разъяснить правомерность требований "Укртрансгаза" о подаче персональных данных потребителей-физлиц

AgriLab планирует в конце 2018г открыть лабораторию анализа и оценки качества почвы и сельхозпродукции

Турция по-прежнему лидирует по количеству чартерных рейсов из Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА