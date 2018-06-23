МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает первые результаты работы обновленного порядка назначения руководителей крупнейших госкомпаний, рассчитывая на формирование сильных наблюдательных органов.

"Первый опыт обновленного номинационного процесса позитивный: наблюдательный совет "Укрзализныци" сбалансирован и состоит из квалифицированных специалистов", – прокомментировал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман агентству "Интерфакс-Украина" назначение правительством нового набсовета "Укрзализныци" по рекомендации номинационного комитета.

Он отметил, что квалификация всех рассмотренных номинационным комитетом кандидатов была высокой.

"Это дает основания рассчитывать на формирование сильных набсоветов и в других госкомпаниях, и, соответственно, ожидать усиления в них корпоративного управления", - подчеркнул Й.Люнгман.

Он напомнил, что в рамках обновленной процедуры в состав номинационного комитета, помимо делегированных правительством представителей, вошли без права голоса представители ключевых международных финансовых организаций (МФО).

"Обновленный порядок хорошо структурирован и включает исчерпывающий набор требования для отбора наиболее подходящих кандидатов", – отметил представитель МВФ

Он указал, что поддержку в процессе оказывает секретариат и независимое профессиональное рекрутинговое агентство.

Как сообщалось, правительство постановлением №190 от 21 марта 2018 года утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из них четыре – представители государства, а еще четыре – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин.

От представителей государства в номинационный комитет вошли: министр Кабмина Александра Саенко, и.о. министра финансов Оксана Маркарова и первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов (четвертый член от государства может меняться в зависимости от отраслевой принадлежности компании, руководители которой отбираются – ИФ). Независимыми членами комитета являются: представитель IFC Джейсон Бретт Пеллмар, представитель ЕБРР Франсис Малиж, от МВФ Й.Люнгман и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

Комитет принимает решение большинством, минимум, в три голоса. Согласно новой процедуре, кандидатуры в состав комитета подбирает специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее.

Кабмин 20 июня по предложению номинационного комитета сформировал набсовет "Укрзализныци" с большинством независимых членов. Ими стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд (Anders Aslund), экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (Sevki Acuner), член набсоветов Литовской и Казахстанской железных дорог, долго работавший в Deutsche Bahn, Кристиан Кун (Christian Kuhn) и Андреас Матье (Andreas Matje), до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

От государства в набсовет вошли директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, его заместитель Иван Юрик, ранее возглавлявший представительство Blackstone в Украине, и руководитель службы вице-премьера Владимира Кистиона Константин Марьевич.