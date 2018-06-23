Экономика

09:59 23.06.2018

В Николаевской области пожар уничтожил около 4,5 га пшеницы – ГСЧС

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В Очаковском районе Николаевской области в результате пожара уничтожено 4,5 га пшеницы на корню, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Установлено, что огонь успел охватить злаковую культуру на площади 4,5 га из общих 36 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возгорание локализовали в 9:00, а полностью ликвидировали в 9:10.

Причина пожара устанавливается.

Для тушения пожара привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС, от сельского предприятия привлечено два трактора с плугом.

Теги: #гсчс #николаевская_область #пожар #пшеница
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