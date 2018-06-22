ВТБ Банк повысил адекватность капитала вдвое к нормативу - НБУ

Адекватность капитала ВТБ Банка (Киев) к 1 июня возросла до 21,18% с 8,05% месяцем ранее, что вдвое выше норматива в 10%, соответствующие данные о составляющих регулятивного капитала банков и его достаточности обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Требование по нормативу выполнил также Мегабанк (Харьков), адекватность капитала которого за месяц возросла до 10,06% с 8,46%.

Недостаточная адекватность капитала остается у банка "Форвард" – 0%, из-за наличия отрицательного регулятивного капитала ("минус" 263,928 млн грн) и "Финансовая инициатива" (оба – Киев), где действует временная администрация.