Рост промпроизводства в Украине в мае замедлился до 2,5% – Госстат

Промышленное производство в Украине в мае 2018 года выросло на 2,5% по сравнению с маем 2017 года, тогда как в апреле показатель составлял 3%, марте - 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2018 к маю-2017 возросло на 2,9%, тогда как в апреле -2018 к апрелю-2017 – на 3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в мае этого года промышленное производство возросло на 3,1%, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.

По итогам пяти месяцев рост промпроизводства составил 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в поставке электроэнергии, газа и пара зафиксирован рост с 3,6% до 4,2%. В то же время в перерабатывающей промышленности наблюдалось замедление роста с 3,1% до 2,4%, в добывающей промышленности - с 2,2% до 2%.

Госстат уточняет, что в мае-2018 к маю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 3,2%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 8,6%., тогда как в добывающей промышленности зафиксировано падение на 1,9%

Как отмечает статведомство, в мае положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 16,9% к маю-2017), Тернопольской (на 6,9), Запорожской (на 6,6%), Волынской (на 5,9%), Львовской (на 4,5%), Черновицкой (на 3,8%), Винницкой (на 3,5%), Житомирской (на 3,2%), Черкасской (на 3,1%), г Киеве (на 2,8%), Закарпатской (на 2,1%), Киевской (на 1,8%), и Кировоградской (на 1,2%) областях.

В Луганской области промышленное производство в мае выросло на 8%, в Донецкой области - на 8,1%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.