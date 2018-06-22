Нефть дорожает после заседания ОПЕК, цена Brent поднялась до $74,22 за баррель

Цены на нефть резко подскочили после заседания ОПЕК, на котором члены картеля договорились об увеличении добычи, однако затем сократили подъем.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 кв выросла на $1,17 (1,6%) - до $74,22 за баррель. В ходе сессии цена этих контрактов поднималась до $75,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,04 (3,11%) - до $67,58 за баррель. Их цена в пятницу достигала $67,93 за баррель.

Планируемое ОПЕК наращивание производства будет не столь существенным, чем ожидалось, и это ослабило опасения, что на рынке появится избыток нефти.

Страны картеля достигли соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания.

При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.

ОПЕК будет стремиться к 100%-ному выполнению уже принятых квот, отметил Х. аль-Фалих.

Фактическое наращивание добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

"Это относительно небольшое увеличение, однако, я думаю, это важно, поскольку говорит об изменении стратегии, - цитирует агентство Bloomberg управляющего директора Petromatrix GmbH Оливье Якоба. - Первоначальное повышение - это необязательно последнее повышение, оно открывает дверь к дальнейшему наращиванию добычи".

Эксперты оценивают потенциальный дефицит нефти на мировом рынке в 1,8 млн б/с, поэтому планируемое ОПЕК увеличение добычи не создаст избытка, пишет Dow Jones.

В субботу в Вене пройдет заседание в формате ОПЕК+.