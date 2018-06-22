Экономика

17:54 22.06.2018

АМКУ просит НКРЭКУ разъяснить правомерность требований "Укртрансгаза" о подаче персональных данных потребителей-физлиц

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АМКУ просит НКРЭКУ разъяснить правомерность требований "Укртрансгаза" о подаче персональных данных потребителей-физлиц

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой разъяснить, соответствует ли законодательству требование ПАО "Укртрансгаз" к компаниям-поставщикам газа для нужд населения ("газсбытам") предоставлять персональные данные потребителей-физлиц.

"В АМКУ поступили обращения поставщиков природного газа … По их информации, на официальном сайте "Укртрансгаза" опубликованы новые формы подачи номинаций, включающие разделы для заполнения персональных данных потребителей, не указанных в требованиях "Кодекса ГТС", в частности, персональных данных бытовых потребителей, а именно: ФИО, адрес проживания, ИНН", - говорится в сообщении, распространенной пресс-службой АМКУ.

Помимо обращения к НКРЭКУ, антимонопольное ведомство направило запрос к "Укртрансгазу" и обещает принять меры, если действия компании окажутся антиконкурентными.

Как сообщалось, вчера Верховная Рада Украины отклонила предложение об обязательной подаче обл- и горгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза".

НАК "Нафтогаз Украины" обвиняет "газсбыты" и "облгазы", большинство которых контролируется Дмитрием Фирташем, в злоупотреблении за счет оформления газа, субсидируемого государством, на "мертвые души".

Теги: #газ #персональные_данные #укртрансгаз #население #амку
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