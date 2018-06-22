Турция по-прежнему лидирует по количеству чартерных рейсов из Украины

Курорты Турции по-прежнему лидируют по количеству чартерных рейсов, которые осуществляются из Украины в туристический сезон 2018 года, еженедельно из аэропортов Украины осуществляется около 80 чартерных рейсов в эту страну.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" аналитики он-лайн сервиса TrepSee в туристическом сезоне 2018 года чартерные рейсы в Турцию составляют 72-75% всех чартерных программ туроператоров, работающих в Украине.

Около 15-20% чартерных программ украинских туроператоров занимают рейсы в Египет, далее по количеству чартеров идут Греция, Болгария, замыкает пятерку Тунис.

Аналитики TrepSee также сообщили, что в 2018 году из Украины запущены новые чартерные направления на курорты Италии - в Калабрию и Анкону, а также на полуостров Пелопоннес в Грецию.

При этом аналитики отмечают, что в летнем сезоне 2018 года у украинских туристов появилось больше возможностей выбора параметров авиаперелета.

"Несколько рейсов в день в Турцию только у одного оператора, поэтому клиент может для себя выбрать наиболее удобное время вылета. По европейским направлениям также в этом году более обширная полетная программа. Стоимость туров повысилась, но незначительно. На рынке есть как горящие туры, так и туры на более дальние даты", - сообщают аналитики TrepSee.

Комментируя динамику цен на пакетные туры в летнем сезоне 2018 года, они отметили, что цены на туры в Турцию стартуют от 7 тыс. грн. на базе питания "все включено", Грецию – от 10 тыс. грн за человека с завтраками, в Испанию – от 12 тыс. грн с завтраками и ужинами.

При этом, по информации сервиса, в текущем туристическом сезоне по сравнению с прошлым годом в предложениях туроператоров появилось больше качественных эксклюзивных отелей с моментальным подтверждением проживания, что значительно сокращает время покупки туров.

Вместе с тем аналитики TrepSee отмечают, что как и прежде большинство клиентов ищет горящие туры, особенно в Турцию, однако в сезоне 2018 года заметна положительная динамика в более ранних покупках.

"Большинство семейных пар покупают тур заранее", - констатируют аналитики он-лайн сервиса.