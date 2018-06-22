"Укрэнерго" и Moldelectrica в ближайшее время финализируют сервисные контракты в рамках подготовки присоединения к ENTSO-E

НЭК "Укрэнерго" и Moldelectrica в ближайшее время финализируют сервисные контракты с консорциумом европейских операторов системы передачи, в который войдут Transelectrica (Румыния), EMS (Сербия), MAVIR (Венгрия), PSE (Польша), SEPS (Словакия) и 50 Hertz (Германия), сообщила пресс-служба украинского предприятия.

По ее данным, обсуждение контрактов состоялось в рамках украинско-молдавской встречи в Киеве при участии заместителя главы Минэнергоугля Натальи Бойко и министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича.

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"Финализирование сервисных контрактов должно произойти в ближайшее время, поэтому очень важно, чтобы украинская и молдавская стороны имели единую согласованную позицию по тексту консорциумного соглашения. Кроме того, необходимо заключить техническое соглашение между "Укрэнерго", Moldelectrica и участниками консорциума, в котором будет детально прописана процедура наших взаимоотношений в рамках проведения дополнительных исследований", - говорится в сообщении.

Участники встречи также выразили заинтересованность в скорейшем подписании эксплуатационного соглашения о создании единого блока регулирования в составе энергосистем Украины и Молдовы. Стороны договорились на постоянной основе проводить заседания рабочей группы в рамках подписанного меморандума с целью решения неотложных вопросов по выполнению плана будущей интеграции с европейской энергосистемой ENTSO-E.

"Укрэнерго" активно движется по плану внедрения руководства по эксплуатации (Operation Handbook), имеем серьезный прогресс, по некоторым направлениям даже опережаем график мероприятий", - отметил глава НЭК Всеволод Ковальчук.

По данным Минэнергоугля, в ходе встречи также обсудили вопрос урегулирования условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла. Стороны выразили готовность возобновить переговорный процесс по подготовке к подписанию двустороннего межправительственного соглашения по обеспечению функционирования гидроузла, которое должно стать основным международным документом по урегулированию условий эксплуатации указанного объекта, обеспечить его безопасное и безаварийное функционирование.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве и совместных действиях между профильными министерствами двух стран, направленных на обеспечение евроинтеграционных процессов по достижению возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.

В июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.