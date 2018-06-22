ЕБА призвала НБУ, Минфин и ГФС разъяснить порядок кассовой дисциплины в связи с введением правила округления чека

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) настаивает на необходимости финализировать законодательство об округлении суммы в чеке, которое вступает в действие с 1 июля этого года, а до этого просит не применять штрафы за нарушения кассовой дисциплины в этой сфере, указывается в сообщении ассоциации.

"ЕБА поддерживает эту инициативу обнуления сумм в чеке. В то же время мы обращаемся в Национальный банк Украины, Министерство финансов и Государственную фискальную службу с просьбой не применять штрафные санкции за нарушения кассовой дисциплины в связи с отсутствием разъяснения относительно постановления №25 до момента, пока соответствующий документ не будет подготовлено и обнародовано", – говорится в сообщении ассоциации.

В ЕБА уточняют, что на данный момент отсутствуют разъяснения по поводу того, как именно должна вестись кассовая дисциплина и бухгалтерская документация после округления. "Какая сумма должна передаваться в кассовых чеках для ГФС (до или после округления)? Какую сумму нужно указывать при регистрации налоговых накладных в электронной системе? Будет ли в принципе система позволять зарегистрировать накладную с округлением, будет ли проходить корректировка без препятствий, поскольку иногда компаниям приходится делать возврат товаров и вносить изменения в налоговые накладные", – указывает ЕБА.

"Сначала нужно финализировать законодательство, а потом наказывать за его невыполнение", – подчеркивают эксперты ассоциации.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Соответственно, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

В то же время, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа. При наличии у покупателя монет мелких номиналов он и далее сможет ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу монетами этих номиналов.