Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни со следующей недели – Продан

Сотрудники Национальной полиции начнут работать на пунктах пропусках таможни со следующей недели, анонсировал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

"Со следующей недели Нацполиция будет уже работать на пунктах пропуска и параллельно с таможенниками будет выполнять аналитическую работу в отношении рисковых групп товаров", – написал он на своей странице в "Фейсбук", уточнив при этом, что в пятницу Министерство финансов и Министерство внутренних дел намерены подписать общий указ о механизме сотрудничества таможенников и полицейских.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГФС, ведомство не ожидает изменений в отношении оформления товаров, а также сроков их прохождения через госграницу.

"Хочу успокоить: все меры будут касаться только нарушителей и не помешают внешнеэкономической деятельности бизнеса, который работает в рамках законодательства", – написал и.о. главы ведомства.

"Таможенники работают только в пунктах пропуска. В то же время Нацполиция имеет полномочия проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", – добавил М.Продан.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками, приняв постановление от 20 июня и позволив полицейским круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через госграницу.

При этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что представители Нацполиции, допущенные к таможенным постам, не будут иметь полномочий, поскольку, согласно Таможенному кодексу, полицейские на территории таможенного контроля лишены всяких полномочий.