Экономика

15:19 22.06.2018

Нефть дорожает на информации о решениях ОПЕК, цена Brent выросла до $74,62 за баррель

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Нефть дорожает на информации о решениях ОПЕК, цена Brent выросла до $74,62 за баррель

Цены на нефть растут на сообщениях о том, что страны ОПЕК договорились о фактическом увеличении добычи на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 кв выросла на $1,57 (2,15%) - до $74,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,07 (1,63%) - до $66,61 за баррель.

По данным источников агентства Bloomberg, соглашение "на бумаге" предусматривает наращивание производства нефти государствами картеля на 1 млн б/с, однако фактически они планирует менее значительное увеличение - на 600 тыс. баррелей.

Эксперты полагают, что при увеличении добычи ОПЕК на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), избытка нефти на мировом рынке не будет, поскольку ее потенциальный дефицит оценивается в 1,8 млн б/с, пишет Dow Jones.

"Рынок вдруг понял, что объем увеличения добычи будет меньше, чем нужно для балансировки рынка", - отметила аналитик Standard Chartered Эмили Эшфорд.

"Наращивание добычи произойдет ценой сокращения свободных мощностей, что делает рынок гораздо более уязвимым к будущим шокам в плане поставок", - СКАЗАЛА Э.Эшфорд.

Теги: #цены #нефть
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