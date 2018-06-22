ОПЕК договорились в целом об увеличении добычи на 1 млн б/с, но реальный рост будет на уровне 600 тыс. б/с

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с, передает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля.

По сути, страны ОПЕК договорились придерживаться 100% исполнения квот с пониманием, что некоторые страны пока не смогут восстановить упавшую добычу нефти.

Страны ОПЕК хотят компенсировать выпадающие объемы добычи нефти Венесуэлы, но для этого понадобится ее согласие.