Экономика

14:55 22.06.2018

"Укрнафта" продала 47% газа майской добычи через аукционы УЭБ и по двухсторонним договорам

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"Укрнафта" продала 47% газа майской добычи через аукционы УЭБ и по двухсторонним договорам

 ПАО "Укрнафта" реализовало 41,5 млн куб. м газа, 47% общего объема майской добычи, через аукционы на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) и по двусторонним договорам, сообщила пресс-служба компании.

"18 млн куб. м компания продала на УЭБ, проведя шесть аукционов, со средневзвешенной ценой 9,145 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, а остальной объем (23,5 млн куб. м) – по двусторонним контрактам со средневзвешенной ценой 9,194 тыс. грн за 1 тыс. куб. м … В мае 2018 года объем добычи газа составил 88,7 млн куб. м, увеличившись на 6% к предыдущему месяцу. Объем товарного газа составил 45,9 млн куб. м", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, с апреля ПАО "Укрнафта" прекратило переработку газа на мощностях "Днипроазота", перешло к его реализации через биржу и по двухсторонним контрактам.

Ранее "Укрнафта" арендовала мощности "Днипроазота" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала тому же "Днипроазоту".

По расчетам отраслевого интернет-издания Enkorr, из-за работы по такой схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн. Вместе с тем, в "Укрнафте" считают эти подсчеты не корректными.

Теги: #укрнафта #газ #аукцион
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