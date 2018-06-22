Экономика

14:53 22.06.2018

Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с

1 мин читать
Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с

Саудовская Аравия способна запустить свои свободные мощности по добыче в 2 млн б/с в течение 3 месяцев, сообщил министр энергетики страны Халид аль-Фалих журналистам.

Это занимает "около 90 дней", сказал он, подчеркнув, что сроки также зависят от достижения договоренностей с потенциальными клиентами.

В настоящее время Саудовская Аравия добывает 10 млн б/с.

По его словам, вопрос увеличения мощностей свыше 12 млн б/с зависит от планов других стран по наращиванию нефтедобычи. "В конце концов мы должны смотреть, что делают другие страны. Многие страны объявили о намерениях увеличить мощности, мы будем смотреть за тем, что делают США", - сказал министр.

"Думаю, сегодня иметь 2 млн б/с свободных мощностей для одной страны - это очень много и довольно дорого. Я не хочу, чтобы свободные мощности Саудовской Аравии были 3 или 4 млн б/с, но в то же время мы не хотим строить слишком много мощностей. Держать 2 млн б/с свободных мощностей стоит миллиарды долларов", - подчеркнул Х. аль-Фалих.

В случае, если ОПЕК+ примет решение по увеличению добычи на 1 млн б/с и распределит объемы пропорционально между 24 участниками соглашения, согласно расчетам" Интерфакса" на основе данных МЭА, Саудовской Аравии может быть разрешено увеличить добычу на 270 тыс. б/с.

Теги: #саударавия #добыча #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть дорожает на информации о решениях ОПЕК, цена Brent выросла до $74,62 за баррель

ОПЕК договорились в целом об увеличении добычи на 1 млн б/с, но реальный рост будет на уровне 600 тыс. б/с

РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК

Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с

Цены на нефть снижаются в ожидании повышения добычи ОПЕК

Странам-потребителям не надо жаловаться на высокую цену нефти, а снизить налоги - министр нефти Омана

Саудовская Аравия в апреле сократила добычу нефти, повысила экспорт - JODI

Ливийская национальная армия заявила об освобождении двух ключевых нефтяных портов

Фалих: дефицит нефти во II полугодии составит 1,6-1,8 млн б/с, можно обсуждать увеличение нефтедобычи на 1 млн б/с

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни со следующей недели – Продан

Суд удовлетворил иск Ощадбанка о взыскании кредитной задолженности "Креатив Агро"

"Укрнафта" продала 47% газа майской добычи через аукционы УЭБ и по двухсторонним договорам

Lime запустит программу совместного использования электрических самокатов в Париже

Первый опыт работы в номинационном комитете оказался лучше ожиданий – глава представительства IFC

АМКУ предлагает Кабмину решить проблему с оборудованием бюджетных учреждений счетчиками газа с дистанционной передачей данных

Airbus подтвердила намерение уйти из Великобритании из-за Brexit

Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора – Шефчович

Минфин и МВД ожидают от бизнеса замечаний и советов по новым мерам таможенного контроля в рамках борьбы с контрабандой

Мининфраструктуры планирует убедить Tesla создать Gigafactory в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА