Экономика

14:51 22.06.2018

Lime запустит программу совместного использования электрических самокатов в Париже

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Lime запустит программу совместного использования электрических самокатов в Париже

 Калифорнийский стартап Lime на этой неделе вышел на международный рынок, запустив программу краткосрочной аренды электросамокатов в Париже, сообщает The Financial Times.

В США сервис Lime быстро приобрел популярность и привлек значительные инвестиции (около $350 млн), но вызвал нарекания и споры, в том числе из-за угрозы безопасности пешеходов. Парижский опыт позволит компании оценить спрос на такого рода услуги в Европе.

Lime удалось опередить конкурирующую компанию Bird и стать первым американским стартапом, запустившим сервис шеринга электросамокатов в другой стране.

Компания Lime была основана в 2017 году и изначально занималась прокатом велосипедов. На данный момент предлагаемые компанией услуги доступны на территории более 70 городов, преимущественно в США.

В Берлине и Франкфурте Lime предлагает напрокат обычные и электрические велосипеды. Компания планирует представить программу аренды электрических самокатов в более чем 25 европейских странах к концу 2018 года.

Самокат можно арендовать через мобильное приложение, поездка будет стоить несколько долларов. После прибытия в пункт назначения его можно оставить в любом месте.

Теги: #электросамокат #аренда #франция #париж
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