Первый опыт работы в номинационном комитете оказался лучше ожиданий – глава представительства IFC

Формирование высококачественного наблюдательного совета "Укрзализныци" продемонстрировало работоспособность обновленного Комитета по отбору руководителей крупнейших госпредприятий (номинационного комитета) и новой процедуры отбора, способность решать поставленную задачу по привлечению профессиональных кадров для управления госпредприятиями, считает член комитета, глава регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Бретт Пеллмар.

"Мы получили результат, которого ожидали. Состав (номинационного - ИФ) комитета действительно очень хороший: наш первый опыт с этим ровным составом очень хорошо и успешно прошел. Даже лучше, чем ожидали", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дж.Пеллмар напомнил, что до середины апреля этого года в номинационном комитете было 18 членов, а при усовершенствовании процедуры отбора их число было сокращено до восьми: четыре представителя государства, четыре независимых члена с правом совещательного голоса (помимо Дж.Пеллмара, это представитель ЕБРР Франсис Малиж, представитель МВФ Йоста Люнгман и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета – ИФ).

Представитель IFC отметил роль премьер-министра Владимира Гройсмана в запуске обновленной процедуры отбора. Он высоко охарактеризовал членов комитета от государства: министра Кабмина Александра Саенко, и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой и первого замглавы Минэкономразвития Максима Нефедова (четвертый член от государства может меняться в зависимости от отраслевой принадлежности компании, руководители которой отбираются – ИФ).

"Не было разногласия между членами (номинационного комитета – ИФ). Самым трудным моментом было сделать окончательный выбор, потому что у нас было много хороших кандидатов – больше необходимого", – подчеркнул Дж.Пеллмар.

Комментируя тот факт, что среди отобранных независимых членов набсовета "Укрзализныци" оказались только иностранцы, хотя среди около 60 претендентов большинство были украинцы, он отметил: в данном конкретном случае самыми сильными кандидатами оказались иностранцы.

"Вероятно, это объясняется спецификой "Укрзализныци": в каких специалистах в набсовете предприятие больше всего нуждается – чтобы они имели опыт работы в таких компаниях, как Deutsche Bahn в Германии или OMV в Австрии, чтобы они могли справляться с вопросами людских ресурсов, с оперативными вопросами", – пояснил Дж.Пеллмар.

Он сообщил, что сейчас уже идет процесс отбора членов набсовета "Укрэнерго".

"Исходя из этого опыта (отбора набосетв "Укрзализныци" – ИФ), думаю, номинационный комитет сможет быстро двигаться. Следующим будет конкурс на членов набсовета "Укрпошты": мы уже одобрили критерии отбора. Так что темпы работы будут хорошими", – сказал представитель IFC.

Отвечая на вопрос о назначении исполнительного менеджемента "Укрзализныци", во главе которой сейчас стоит и.о. главы правления, Дж.Пеллмар выразил мнение, что отбор менеджеров компании входит в обязанности нового набсовета. Он добавил, что номинационный комитет пока этот вопрос не обсуждал.

Комментируя вопрос вознаграждения независимых членов набсоветов, представитель IFC сообщил, что этот вопрос обсуждается, однако определяющим сейчас является существующая у государства политика в этой сфере, которую нужно соблюдать и не выйти за рамки того, что разрешается.

"Плата зависит от многих факторов. Мы понимаем, что в некоторых случаях для успешного результата нужно менять существующие нормы, которые государство одобрило, чтобы соответствовать международным нормам и привлечь правильных людей для успешного результата. Но в случае с "Укрзализныцией это не стало преградой", – отметил Дж.Пеллмар.

Он также назвал "достаточно узким" вопрос назначения набсоветом НАК "Нафтогаз Украины" с большинством независимых членов крупной премии руководству компании за выигрыш в Стокгольмском арбитраже, призвав оценивать работу компании по конечному результату.

"Идея хорошего корпоративного управления заключается в том, что наблюдательный совет должен быть независимым. Если есть правильный состав независимых и государственных членов, тогда практика показывает, что это приводит к хорошему результату", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Кабмин 20 июня по предложению номинационного комитета сформировал набсовет "Укрзализныци" с большинством независимых членов. Ими стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд (Anders Aslund), экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (Sevki Acuner), член набсоветов Литовской и Казахстанской железных дорог долго работавший в Deutsche Bahn Кристиан Кун (Christian Kuhn) и Андреас Матье (Andreas Matje), до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

От государства в набсовет вошли директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, его заместитель Иван Юрик, ранее возглавлявший представительство Blackstone в Украине, и руководитель службы вице-премьера Владимира Кистиона Константин Марьевич.

Полностью текст интервью с Дж. Пеллмаром читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua