Экономика

13:55 22.06.2018

Airbus подтвердила намерение уйти из Великобритании из-за Brexit

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Airbus подтвердила намерение уйти из Великобритании из-за Brexit

Европейский авиастроительный концерн Airbus вновь предупредил о возможном переносе производства компании из Великобритании на фоне неопределенности в отношении процедуры выхода страны из состава Евросоюза.

"Настал момент принимать серьезные решения, - заявил операционный директор подразделения по выпуску коммерческих самолетов Airbus Том Уильямс в интервью радиостанции BBC Radio 4. - Мы не можем продолжать в этом вакууме в плане определенности".

По его словам, Airbus может объявить о решении в течение ближайших недель, если правительство не прояснит ситуацию с Brexit. В настоящее время у компании есть опасения по поводу поставок деталей, необходимых для производства самолетов, а также процедур прохождения таможни после марта 2020 года, когда Британия официально покинет ЕС.

На двух британских заводах Airbus в Филтоне и Броутоне производится около половины крыльев для самолетов в мире. На предприятиях занято около 10 тыс. человек, при этом косвенно компания обеспечивает рабочими местами около 100 тыс. человек.

Акции Airbus дорожают на 1,2% в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 22%, до 77,5 млрд евро.

Теги: #airbus #великобритания #brexit
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