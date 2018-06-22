Экономика

13:31 22.06.2018

Минфин и МВД ожидают от бизнеса замечаний и советов по новым мерам таможенного контроля в рамках борьбы с контрабандой

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 Руководители Министерства внутренних дел Украины и Министерства финансов рассчитывают на поддержку бизнеса и позитивный практический результат решений, принятых правительством для усиления борьбы с контрабандой.

"Сегодня мы провели совещание совместно с Министерством финансов и ГФС (Государственной фискальной службой – ИФ) и четко акцентируем взаимодействие с бизнес-ассоциациями в момент изменения системы контроля за таможенным оформлением, когда речь идёт о пресечении контрабандных потоков, наносящих ущерб бюджету, по нашим оценкам в более 100 млрд грн", - сказал глава МВД Украины Арсен Аваков в пятницу журналистам после совещания, в котором принимали участие представители бизнес-ассоциации Украины в пятницу.

Министр подчеркнул, что правительство стремится, чтобы новые меры таможенного контроля "не помешали системе честно бизнеса функционировать адекватно".

"Также мы хотим получить поддержку наших процессов от нормальных, реальных легальных бизнес-структур", - добавил он.

По словам А.Авакова, госорганы, привлеченные в этот процесс, будут ждать от бизнеса замечаний и советов в формате "обратной связи".

В свою очередь и.о.главы Минфина Оксана Маркарова выразила надежду, что эти мероприятия дадут реальный результат. "Самая главная задача сегодняшней встречи и всех встреч, которые мы сейчас проводим с бизнесом – это построить очень четкую обратную связь для того, чтобы "не выплеснуть с водой и ребенка", чтобы честный бизнес чувствовал себя спокойно, чтобы честный бизнес понимал, что такое изменение правил сейчас направлено исключительно на то, чтобы побороть "серые", "черные" схемы. Все это вместе приведет к улучшению конкуренции", - отметила она.

Теги: #таможня #минфин #мвд #контрабанда
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