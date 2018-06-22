"Электротяжмаш" завершил поставку 62 двигателей польской Newag

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) отгрузил последнюю партию (12 шт.) электродвигателей ЭД-118АУ1 польскому предприятия Newag, сообщается на сайте предприятия.

Контракт на изготовление 62 тяговых электродвигателей был подписан в ноябре 2017 года. Его стоимость не разглашается.

"Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

В 2017 году завод увеличил чистую прибыль на 35% к 2016 году - до 8,5 млн грн, объем реализации сохранился практически на уровне предыдущего года, составив 1,5 млрд грн, в том числе доля экспортных поставок – 90%

Newag S.A - одна из старейших железнодорожных компаний в Польше с многолетним опытом в модернизации и производстве подвижного состава, производстве трамваев и транспортных средств метрополитена.