Экономика

12:21 22.06.2018

"Электротяжмаш" завершил поставку 62 двигателей польской Newag

1 мин читать
"Электротяжмаш" завершил поставку 62 двигателей польской Newag

 Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) отгрузил последнюю партию (12 шт.) электродвигателей ЭД-118АУ1 польскому предприятия Newag, сообщается на сайте предприятия.

Контракт на изготовление 62 тяговых электродвигателей был подписан в ноябре 2017 года. Его стоимость не разглашается.

"Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

В 2017 году завод увеличил чистую прибыль на 35% к 2016 году - до 8,5 млн грн, объем реализации сохранился практически на уровне предыдущего года, составив 1,5 млрд грн, в том числе доля экспортных поставок – 90%

Newag S.A - одна из старейших железнодорожных компаний в Польше с многолетним опытом в модернизации и производстве подвижного состава, производстве трамваев и транспортных средств метрополитена.

Теги: #контракт #польша #электродвигатель #электротяжмаш
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укргазвыдобування" и немецкая BASF подписали трехлетний контракт на поставку присадок для топлива Shebel

SMG "Смарт-Холдинга" начала на мощностях в Херсоне строительство корпуса танкера для голландской VEKAGroup

Корпорация "Богдан" завершила контракт на поставку кузовов для электробусов во Францию

IFC досрочно подписала контракт с Agrofusion

"Электротяжмаш" намерен отгрузить турбогенератор для ТЭС "Сиддирганч" в Бангладеш

НКМЗ завершает поставку 14 горных машин для "ДТЭК Энерго"

РФ и Украина в ближайшее время подпишут контракт на 2018г по поставкам уранового сырья – глава МЦОУ

ZAMMLER планирует к концу 2019г закупить в Польше более 100 грузовиков

Польша возбудила дело из-за реализации "Северного потока 2" в обход ее запрета, грозит партнерам штрафом в 10% выручки

Польша возбудила дело из-за реализации "Северного потока 2" в обход ее запрета, грозит партнерам штрафом в 10% выручки

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ и Саудовская Аравия предлагают создать особую организацию для ОПЕК+ с правилами, отличными от ОПЕК

АМКУ предлагает Кабмину решить проблему с оборудованием бюджетных учреждений счетчиками газа с дистанционной передачей данных

Airbus подтвердила намерение уйти из Великобритании из-за Brexit

Реформа электроэнергетики в Украине важнее трансформации газового сектора – Шефчович

Минфин и МВД ожидают от бизнеса замечаний и советов по новым мерам таможенного контроля в рамках борьбы с контрабандой

Мининфраструктуры планирует убедить Tesla создать Gigafactory в Украине

Гройсман настаивает на сохранении за государством контрольного пакета "Турбоатома"

Chanel обнародовала отчетность впервые в истории, обошла по выручке Hermes и Gucci

Мининфраструктуры намерено создать 5 авиахабов и 20 международных аэропортов в Украине до 2030г

Собрание акционеров "Мотор Сичи" вновь отложено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА