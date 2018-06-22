Розенко: В Украине сейчас разумный баланс цены на газ и системы субсидий

Вице-премьер-министр Павел Розенко убежден в нецелесообразности повышения цены на газ для населения, поскольку на сегодняшний день в Украине установился разумный баланс между ценами на газ и системой субсидий.

На мировых рынках цены колеблются в сторону роста, однако на украинском рынке происходит сдерживание ситуации, заявил вице-премьер в эфире "112 Украина" вечером в четверг.

"Я, как человек, который, в том числе, занимается вопросами социальной политики, считаю, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, в том числе, это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше. Так что Украина в принципе ничего не выиграет от этого, уровень жизни украинцев не будет улучшаться, а будет ухудшаться и дополнительные средства из государственного бюджета. На мой взгляд, сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и той системы субсидий, которая сейчас есть в Украине", - заявил П. Розенко.

Он также отметил, что правительство активно работает над совершенствованием системы субсидий и устранением тех недочетов, которые могут привести к срывам кампании после начала отопительного сезона.

"У нас есть нормальная дискуссия. Я думаю, что в рамках этой дискуссии, я убежден в том, что мы все-таки до начала отопительного сезона отработаем такие механизмы получения людьми субсидий, чтобы те люди, которые действительно нуждаются - чтобы они их получили. Я лично слежу за процессом. Мне очень много звонят и обращаются, в первую очередь, работники управлений соцзащиты за консультациями с болью о том, что очень много людей приходит... Мы готовы признавать свои ошибки, мы готовы двигаться дальше, мы готовы вносить изменения в порядок субсидий", - рассказал П.Розенко.

1 июня текущего года П.Розенко заверил, что в следующий отопительный сезон 2018/2019 годов цены на газ не будут повышены на 60-70%. В мае 2018 г. глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, уволенный вскоре с поста, сообщил, что приведение цен на газ для населения до рыночного уровня приведет к увеличению тарифа на 60-70%. Как отметил глава НКРЕКП, если бы вопрос пересмотра тарифов был решен в прошлом году, то повышение было бы постепенным и произошло в пределах до 15%.

Ранее глава Минэнерго Игорь Насалик сообщил, что срок действия текущих газовых тарифов будет продлен до 1 августа 2018 года.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в своем релизе, распространенном вечером 19 июня, сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила достижение договоренности с президентом Украины Петром Порошенко о продолжении тесного сотрудничества, в том числе с правительством, для своевременного выполнения этих, а также других предусловий, прежде всего, касающихся цен на газ и соблюдения предельного дефицита госбюджета.

Согласно требованиям МВФ, для прохождения Украиной четвертого пересмотра программы EFF, властям страны необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню, обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.