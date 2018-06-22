Экологи Мариуполя против строительства новой машины непрерывного литья заготовки на ММК

Экологические активисты Мариуполя (Донецкая обл.), одного из наиболее загрязненных городов Украины, протестуют против строительства на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича новой машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) №4 мощностью 2,5 млн тонн в год и установки "печь-ковш" вместо устаревшей МНЛЗ-1 мощностью 0,75 млн тонн в год.

Как сообщается в письме председателя комиссии Мариупольского горсовета по вопросам социальной защиты, здравоохранения и экологии Максима Бородина в четверг в адрес главы Минэкологии, общее производство стали при строительстве МНЛЗ-4 возрастет с 3,09 млн тонн до 4,064 млн тонн.

Согласно документу, обнародованном председателем комиссии, в настоящее время производительность в кислородно-конверторном цехе (ККЦ) на трех конверторах составляет 3,6 млн тонн жидкой стали.

"Таким образом, для обеспечения производства слябов на МНЛЗ №2, 3, 4 в объеме 4,064 млн тонн жидкой стали за счет интенсификации использования конверторов и новой установки "печь-ковш" предполагается увеличение производства стали в ККЦ на 30% от настоящего уровня и на 13% до максимальной мощности конвертеров", - констатируется в письме главы комиссии.

Согласно тексту письма, при этом не предусматриваются какие-либо меры по снижению выбросов действующего оборудования ККЦ.

"Кроме того, соответственно, необходимо будет увеличить производство чугуна на доменных печах, ни одна из которых не обустроена пылеулавливающим оборудованием. Это также приведет к значительному росту выбросов вредных веществ в воздух (например, выбросы пыли от доменного производства могут возрасти на 2,5 тыс. тонн в год)", - подчеркивает депутат.

При этом эколог отмечает, что старая МНЛЗ будет законсервирована и предположительно может быть вновь введена в эксплуатацию с соответствующими последствиями.

Глава комиссии указывает и на ряд других моментов, которые могут привести к увеличению выбросов при строительстве и вводе в эксплуатацию новой МНЛЗ.

С учетом этих аргументов глава экологической комиссии Мариупольского горсовета заявляет о недопустимости под лозунгом установки нового современного оборудования разливки стали (МНЛЗ-4) наращивать производство жилкой стали в ККЦ до 4,064 млн тонн и, соответственно, увеличения выплавки чугуна на устаревшем оборудовании, что будет негативно влиять на окружающие жилые массивы.

При этом М.Бородин призвал горожан придти на общественные слушания проекта, которые состоятся 25 июня.

Ранее М.Бородин предложил снижать производство на мариупольских метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовсталь" - при неблагоприятных метеоусловиях с целью улучшения экологической ситуации. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

В соответствии с данными мониторинга состояния окружающей среды, обнародованными на сайте Мариупольского горсовета, с 25 мая по 1 июня 2018 года в городе неблагоприятные для рассеивания примесей метеорологические условия (НМУ) наблюдались в течение двух дней (25 и 26 мая). Разовые превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнения воздуха зафиксированы по углекислому газу в разные дни - 1,2-1,8 ПДК, пыли - 1,2-1,8 ПДК, формальдегиду - 1,1-2 ПДК, диоксиду азота - 1,1 ПДК, фенолу - 1,-1,6 ПДК.

"Мы должны костьми лечь, но не позволить построить в центре города новую коксовую батарею! Еще Хотлубей (бывший мэр Мариуполя - ИФ) пытался продвинуть эту идею, а теперь ее озвучивает директор "Азовстали". Пока ВСЕ источники на обоих заводах не будут модернизированы, об этом вообще не может быть и речи", - написал М.Бородин на своей странице в соцсети Facebook в преддверии экологического флешмоба "#ХочуДихати за чистый воздух в Мариуполе".