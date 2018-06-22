Экономика

09:49 22.06.2018

Доллар снижается в паре с евро, стабилен к иене

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Доллар снижается в паре с евро, стабилен к иене

Курс доллара США опускается в паре с евро и слабо меняется к иене в ходе торгов в пятницу.

Курс евро к доллару составил на 9:10 кв в пятницу $1,1632 по сравнению с $1,1604 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 127,89 иены по сравнению со 127,63 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,95 иены против 109,99 иены в четверг.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, некоторые представители Белого дома делают попытки возобновить переговоры с Китаем перед тем, как 6 июля вступят в силу пошлины на импорт китайских товаров.

"Торговые войны оказывают тройное давление на доллар, и также негативно сказываются на австралийском, новозеландском и канадском долларе", - говорит валютный стратег Credit Agricole Дэвид Форрестер.

Теги: #курс #евро #доллар
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