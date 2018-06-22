Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с

Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания принял решение рекомендовать странам ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с.

Рекомендованное мониторинговым комитетом ОПЕК+ увеличение добычи нефти в 1 млн баррелей будет распределяться между всеми 24 странами участницами сделки пропорционально, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалтх.

При этом будет действовать принцип: Кто сможет увеличить добычу, тот увеличивает, добавил он. Реальные поставки на рынок будут меньше, потому что какие-то страны не смогут увеличить добычу.