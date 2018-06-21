Цены на нефть снижаются в ожидании повышения добычи ОПЕК

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг на опасениях, что страны ОПЕК+ примут решение о повышении добычи нефти на предстоящей встрече в Вене.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 кв снизилась на $1,15 (1,54%) - до $73,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,11 (0,17%) - до $65,6 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости увеличить объем производства нефти, чтобы избежать дефицита топлива на мировом рынке, который может составить 1,6-1,8 млн баррелей в сутки.

Его коллега из Ирана Бижан Намдар Зангане, ранее резко критиковавший планы по повышению добычи, допустил, что производство можно увеличить с текущего уровня, чтобы соблюсти эти ограничения на 100%, а не перевыполнять их.

"Подъем добычи менее чем на 500 тыс. б/с будет позитивным фактором для рынка, - сказал портфельный управляющий OppenheimerFunds Inc. Алессио де Лонгис. - Конечно, также есть риск, что будет объявлено об увеличении примерно на 1 млн б/с".

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления председателя правления ливийской государственной нефтегазовой компании National Oil Corp. Мустафы Саналлы о том, что Ливия может возобновить поставки с экспортных терминалов Рас-Лануф и Эс-Сидер в течение недели.

Экспорт нефти с этих терминалов был прекращен из-за вооруженных атак, компания объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.