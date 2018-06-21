Экономика

19:01 21.06.2018

АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце прошлого лета

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АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце прошлого лета

 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

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В частности, группа "Надежда" (ЧП "Надежда", ООО "Евростандарт-Автогаз", "Л.В.", "Газ постачання", "Монтажналадка", "Надежда Ритейл" и "Надежда-Закарпаття") оштрафована на сумму 11,971 млн грн.

В свою очередь группа WOG (ООО "Импорт Транс Сервис", "ВОГ Ритейл" и "Нафтотрейд Ресурс") должна заплатить 14,793 млн грн.

Группу компаний "ОККО" (ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" и "ОККО-Контракт", ООО "ОККО-Ритейл" и "ОККО-Схид") комитет решил оштрафовать на 6,414 млн грн.

Кроме того, ООО "Авантаж 7" придется выплатить штраф в размере 3,271 млн грн, ООО "Факторинг Груп" – 4,548 млн грн.

По мнению АМКУ, в августе 2017 года не было объективных причин для синхронного повышения цен на сжиженный газ.

Как сообщалось, средние розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 1 по 30 августа 2017 года выросли в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр.

Теги: #нефтетрейдеры #штраф #амку
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