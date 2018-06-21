"Нафтогаз" уже перечислил в бюджет 8 млрд грн дивидендов за 2017г

НАК "Нафтогаз Украины" перечисли в государственный бюджет 8 млрд грн дивидендов за 2017 год, сообщила пресс-служба компании.

По решению Кабинета министров до конца июня НАК должен перечислить в бюджет 11,8 млрд грн или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году.

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В 2017 году "Нафтогаз" заплатил государству 13,3 млрд грн дивидендов за 2016 год и стал наиболее прибыльным предприятием среди всех компаний, которыми владеет государство.

По данным пресс-службы, в целом с начала текущего года и по состоянию на 21 июня предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет свыше 60 млрд грн в виде налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.