Экономика

17:11 21.06.2018

"Нафтогаз" уже перечислил в бюджет 8 млрд грн дивидендов за 2017г

1 мин читать
"Нафтогаз" уже перечислил в бюджет 8 млрд грн дивидендов за 2017г

НАК "Нафтогаз Украины" перечисли в государственный бюджет 8 млрд грн дивидендов за 2017 год, сообщила пресс-служба компании.

По решению Кабинета министров до конца июня НАК должен перечислить в бюджет 11,8 млрд грн или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В 2017 году "Нафтогаз" заплатил государству 13,3 млрд грн дивидендов за 2016 год и стал наиболее прибыльным предприятием среди всех компаний, которыми владеет государство.

По данным пресс-службы, в целом с начала текущего года и по состоянию на 21 июня предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет свыше 60 млрд грн в виде налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #перечисление #госбюджет
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АРМА обеспечила 3,4 млн грн поступлений в госбюджет

"Нафтогаз Украины" в июле сохранит цену на газ для промпотребителей

"Нафтогаз" направил "Газпрому" решение лондонского суда об аресте активов в Великобритании

Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года - Витренко

"БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве со структурами Курченко в 2013г

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Законопроект о нацбезопасности обязывает облгазы подать "Нафтогазу" информацию о всех потребителях газа в стране

"Нафтогаз" опасается реструктуризации "Газпромом" своих активов в Европе во избежание принудительной выплаты $2,6 млрд

Команда "Нафтогаза" приглашала Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но не дождалась ее ответа

"Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет поддержал расторжение договора с застройщиком отеля на Андреевском спуске

Британские птицеводы и пивовары страдают от дефицита углекислого газа

CEO и финансовый директор немецкой химкомпании Beiersdorf покидают компанию

Египет и Индонезия станут крупнейшими в мире импортерами пшеницы в 2018/2019МГ

Странам-потребителям не надо жаловаться на высокую цену нефти, а снизить налоги - министр нефти Омана

Саудовская Аравия в апреле сократила добычу нефти, повысила экспорт - JODI

Аграрный комитет рекомендует законопроект по дерегуляции сахарной отрасли ко второму чтению

Большинство американцев одобряет дипломатию Трампа в отношении КНДР - опрос

Глава Мининфраструктуры анонсировал две новые авиакомпании в Украине

Глава Intel Брайан Кржанич уходит в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА