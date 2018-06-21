АРМА обеспечила 3,4 млн грн поступлений в госбюджет

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), перечислило 3,441 млн грн в государственный бюджет по итогам января-мая этого года, сообщила пресс-служба агентства.

"Также за этот период начислены 6,1 млн грн процентов на средства, переданные Нацагентству в управление и размещенные на его депозитных счетах в государственном банке", – говорится в сообщении.

Помимо этого, за указанный период агентство реализовало активов на 0,5 млн грн.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, было создано в 2016 году как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.