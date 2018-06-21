CEO и финансовый директор немецкой химкомпании Beiersdorf покидают компанию

Штефан Хайденрайх, главный исполнительный директор германской химической компании Beiersdorf AG, выпускающей косметику под брендом Nivea, уходит в отставку на фоне падающей рентабельности компании.

Как говорится в пресс-релизе компании, его контракт, истекающий в конце года, не будет продлен. Ш.Хайденрайх может покинуть компанию ранее, если совет директоров найдет ему преемника до этого времени.

Ранее стало известно, что Beiersdorf не стала продлевать контракт с финансовым директором Йеспером Андерсеном, который истекает уже в конце этого месяца. Новым финдиректором компании станет Десси Темперли, возглавлявшая отдел по связям с инвесторами в Nestle.

Аналитики отмечают, что рентабельность Beiersdorf отстает от показателя конкурентов, включая L'Oreal, Unilever и Procter & Gamble. Кроме того, эксперты критиковали руководство компании за накопление средств вместо их направления на слияния и поглощения. На счетах компании накоплено порядка 1,8 млрд евро.